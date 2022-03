"C'est un moment incroyable pour la Formule 1 qui démontre l'énorme attrait et la croissance de notre sport avec une troisième course aux États-Unis. Las Vegas est une destination connue dans le monde entier pour son excitation, l'hospitalité, les sensations fortes, et bien sûr, le célèbre Strip", la rue la plus célèbre de la ville qui a déjà accueilli deux Grands Prix de F1 en 1981 et 1982, s'est félicité le PDG de la F1 Stefano Domenicali dans un communiqué de Formula 1, le promoteur du championnat de F1.

Le circuit qui sera utilisé pour le GP de Las Vegas





La Formule 1 est loin d'en avoir terminée avec les USA, après les GP d'Austin et le Texas, la discipline reine s'apprête à déposer bagages à Las Vegas.Au programme de ce nouveau GP :-Circuit de nuit-6,12 km-342 km/h en Vmax estimée-50 tours de course-14 virages dont une "séquence à grande vitesse et une seule section de chicane"