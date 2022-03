Alors, que la série est disponible sur Paramount+ depuis le 24 Mars, en France, nous ne savions absolument rien concernant la date de diffusion. Le groupe Canal+, se réveille enfin et annonce un mois de sortie pour la série Halo.La date de sortie est donc calée pour Avril, maintenant, il faudra attendre le jour, car Canal+, ne donne aucun détail supplémentaire.

posted the 03/29/2022 at 10:49 AM by leblogdeshacka