Le film The Batman fait un carton dans le monde et les chiffres commencent à tomber.Pour son premier week-end d'exploitation, The Batman fait un carton au box-office mondial, avec 248.5 millions de dollars de recettes.Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que Matt Reeves étende son univers avec les suites et des séries sur différents personnages de l'univers du chevalier noir.