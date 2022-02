Fonctionnalités d’accessibilité dans Horizon Forbidden West





-Paramètres de la manette (configuration des touches, système de Copilote etc.)

-Paramètres d’accessibilité généraux (gestion de la taille des sous-titres, langue du jeu, etc…)

-Un didacticiel implanté dans le « carnet » du jeu pour aider les joueurs à tout moment, facilement.

-Niveaux de difficultés personnalisés (choix des dégâts qu’infligent les ennemis…)

-Des paramètres d’aides dans le jeu comme ajuster la vitesse du ralenti de la roue des armes, activer ou non la concentration automatique etc.

-Des paramètres visuels et audio dont la possibilité de personnaliser intégralement l’ATH du jeu.

En attendant, la sortie du jeu prévu pour le 18 Février 2022, Sony dévoile quelques nouvelles fonctionnalités pour le jeu.Plus d'infos sur le site