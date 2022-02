Il n'aura pas fallut attendre le Super Bowl LVI pour voir débarquer le trailer de Jurassic World : Le Monde d'après.La date de sortie est prévue pour le 10 Juin 2022 aux US et le 8 Juin chez nous.

posted the 02/10/2022 at 02:13 PM by leblogdeshacka