En attendant, le trailer qui devrait débarquer dans quelques heures, nous avons enfin une date de sortie pour la série TV Halo.La série sera disponible dès le 24 Mars en exclusivité sur Paramount+ aux US. Pour le moment, pas de diffuseur de connu pour la France.

