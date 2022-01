https://twitter.com/XboxP3/status/1484273335139651585



- J'ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation.