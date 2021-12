TRANSFORMERS / G.I. JOE : 1939 ( Seconde partie )





Autobots vs. Cobra

1939, la bataille contre Cobra et ses Decepticons continue. Le commando G.I. Joe réussit à convaincre Optimus Prime et ses Autobots de les aider à empêcher les forces maléfiques de conquérir le monde. Un combat décisif va se jouer…



Vestron ajoute un nouvel album à sa Série Dérivée TRANSFORMERS avec ce fameux crossover inédit en France dessiné par JAE LEE (Hellshock, wildC.A.T.S.,Young Blood…).



Partie 2 sur 2

80 pages couleur

Prix : 14.95€

Sortie : Janvier 2022



---------------------



POWER RANGERS : Drakkon New Dawn – Ranger Slayer





L’histoire du Ranger Slayer.

Dans l’univers parallèle de Lord Drakkon, le double du Ranger Rose Kimberly Hart est le Ranger Slayer : un redoutable exterminateur de Rangers. Dans un monde qui la craint, pourra-t-elle prouver qu’elle est devenue une héroïne… et est-ce la bonne chose à faire ? Alors que Drakkon a disparu, la place sur son trône est vacante et elle pourrait bien revenir à Kimberly… mais il a aussi laissé derrière lui un sombre secret, caché dans sa prison : un Ranger inconnu.



TIE-IN : Cet album étend l’univers des Power Rangers en approfondissant ses personnages et leurs histoires, et s’intègre dans la série Vestron Power Rangers Unlimited.



128 pages couleur

Prix : 17.95€

Sortie : Janvier 2022



---------------------



TRANSFORMERS Galaxies : Storm Horizon





Ultra Magnus en force !

Ultra Magnus, l’un des grands généraux de la dernière guerre, a quitté Cybertron pour explorer les profondeurs de l’Espace. La recherche d’Alpha Trion, son mentor disparu, le mène à la Black Sphere : un système solaire terriblement proche d’un gigantesque trou noir… sur son chemin, un autre cybertronien, et une série d’événements qui le feront affronter seul toute une armada ennemie !



Ce récit complet, en lien avec la Série Principale TRANSFORMERS, est complété par un seconde histoire et un coda qui répondent à une grande question : Les Transformers peuvent-ils tomber amoureux ?



Storm Horizon introduit également plusieurs éléments qui entreront en jeu dans la prochaine partie de la Série Principale Transformers qui débutera avec son Volume 5 : TRANSFORMERS WAR WORLD !



112 pages couleur

Prix : 15.95€

Sortie : Janvier 2022



---------------------



REVOLUTIONARIES, Tome 1 – REVOLUTION Continue !





Transformers & friends…

La série REVOLUTIONARIES continue là où le crossover géant REVOLUTION s’était arrêté, pour vous mener droit vers le prochain événement de la saga : FIRST STRIKE. Avec les personnages de Transformers, G.I. Joe, M.A.S.K., ROM, Micronauts, Action Man… et de nouveaux venus !



Écrit par John Barber et toujours dessiné par l’excellent Fico Ossio (Revolution, No One Left to Fight…).



La Révolution est faite. Place au futur !



“Plusieurs villes sur Terre sont attaquées par des créatures métamorphes

appelées Dire Wraith.

G.I. JOE, ROM, ACTION MAN, M.A.S.K. et les TRANSFORMERS se réunissent à nouveau pour éradiquer la menace.”



Construite à la manière d’un sérial et regroupant les personnages des

lignes de jouets les plus populaires des 45 dernières années, la série Revolutionaries se joue de tous les codes en multipliant les clins d’oeil aux fans et aux collectionneurs.



112 pages couleur

Prix : 16.95€

Sortie : Janvier 2022



---------------------

Les sorties du mois de Janvier 2022 sont maintenant dévoilées et il y a du lourd.