Je lis pas mal de comics en ce moment, surtout du DC, même si l'Ultrman de chez Panini Comics, qui arrivera en Avril, normalement me fait de l'œil, je reste un fidèle de l'écurie de Batman.Et il y a un comics que j'attends avec impatience, enfin j'attends qu'Urban Comics le sorte en VF, c'est Dark Knights of Steel.Dark Knights of Steel, s'annonce comme un renouveau de l'univers DC. Avec des personnages évoluant au moyen-âge, Bruce Wayne est un chevalier en armure, Clark Kent se crash comme d'habitude avec son vaisseau et Wonder-Woman est une guerrière. N'oublions pas Harley Quinn et Black Lightning, qui seront présents dans cette série en 12 numéros.Tom Taylor se chargera de l'écriture et Yasmine Putri sera aux dessins.J'ai tout fait pour éviter les spoil, j'espère faire l'intégrale débarquer pour cet été.