Après les événements liés à l'affrontement avec Thanos, le Dr. Stephen Strange continue d'assurer son rôle de sorcier suprême aux cotés de son acolyte Wong. Mais son ancien ami, Karl Mordo, devenu un ennemi à la suite de l'attaque de Dormammu, cherche à exterminer tous les sorciers de la Terre, ce qui pousse Strange à tenter de l'arrêter. De son côté, Wanda Maximoff est devenue la Sorcière rouge et possède désormais d'immenses pouvoirs qu'elle cherche encore à comprendre et maîtriser mais se voit solliciter par Strange. En effet, alors que ce dernier a lancé un sortilège qui a fait oublier à tout le monde l'identité secrète de Spider-Man (Peter Parker), ce sort a alors perturbé la stabilité de l'espace-temps, ouvrant les portes à d'infinies multitudes de menaces, issus du multivers, notamment une version très puissante et maléfique de lui-même nommé Dr. Strange Suprême et une créature démoniaque inter-dimensionelle possédant qu'un oeil unique nommé Shuma-Gorath et ses adeptes.

Le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness est en ligne.Attention, la bande-annonce, contient des spoilers !!!À la réalisation, nous retrouvons un ancien de Marvel, Sam Raimi bordel, j'avais pas fait attention.