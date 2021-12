Petit avis sur Kena Bridge of SpiritsEn me lançant dans l'aventure de Kena Bridge of Spirits, je ne m'attendais pas à un jeu avec autant de difficulté. Comprenez moi bien, le jeu est dur c'est une certitude, mais le level design est tellement coloré et "enfantin", que je me suis dit, "bon, je le platine vite fait !!". Eh bien, force est de reconnaître que je ne vais très certainement pas le "platiner". Le jeu est vraiment dur en "ultra difficile".J'ai fait le jeu sur PS5, si j'avais eu le courage, je me serais bien fait la version PS4, histoire de me faire un platine de plus. Oui j'aime bien avoir un platine sur mes jeux. Même si, j'ai arrêté il y a pas mal d'années les platines et les 1000G (je vais avoir un peu de temps en début d'année prochaine, pour en faire quelques-uns ! ).On commence donc, par contrôler la petite Kena, elle répond aux doigts et a l'œil. Les contrôles sont ultra simples, une touche pour chaque action. Avec des attaques spéciales, comme la flèche avec les rot et bien encore l'attaque en mode Jedi (ceux qui ont fait le fait savent de quoi je parle, enfin, j'espère !! ).Contrairement à un Pumpkin Jack (c'est le dernier que j'ai fini et bordel, j'ai bien aimé ce jeu), nous avons bien du level up, il faut chercher les différents rot à travers le monde de Kena. Ou bien encore, acheter différentes attaques. A priori, rien de compliqué, sauf que les rot, eh bien c'est une belle galère pour mettre la main dessus. Ils sont très très bien cachés. Différentes armes s'offrent à nous durant l'aventure, j'aime particulièrement l'arc, bien plus sympa que le bâton magique.En ce qui concerne la jouabilité, Kena répond au doigt et à l'œil, avec quelques attaques et parades simples à effectuer. La caméra est un bijou de réussite, elle répond elle aussi au doigt et à l'œil.La Map du jeu est énorme, le village central, se débloque au fur et à mesure de la progression dans le jeu et les différentes régions autour sont vraiment très grandes, avec un univers différent. Le jeu possède une DA digne d'un film Disney, avec toute la magie derrière. Il y a énormément de collectibles à chercher, les rots sont très très nombreux.Compter une bonne vingtaine d'heures pour finir le jeu (en tout cas, moi, j'ai plus de 20h dessus) et surtout de la patience. Car, sous c'est aire de jeu bien coloré et mignon, ce cache un jeu à la difficulté digne d'un "Dark Souls". Pire, si vous voulez le platine, il faudra refaire le jeu dans sa difficulté la plus haute et là, chaque combat devient un "supplice".Le jeu est sous-titré en VF, avec de bons doubleurs, pourtant, c'est une petite prod. Contrairement à un autre jeu (je vous en reparlerai plus tard, qui lui, possède une VF "catastrophique"), pour un premier titre Ember Lab, fait très très fort.Bref, ce petit jeu indé, développé par une petite équipe (pas plus de 20 personnes, je crois), est une réussite totale. La DA est complètement folle, on se croirait dans un film Pixar, les musiques sont relativement bonnes et mettent dans l'ambiance, l'ergonomie exemplaire. Évidemment, il y a quelques défauts, mais ce n'est tellement pas dérangeant pour "vivre" cette aventure, que ça reste anecdotique.Bref, vous devez avoir ce jeu dans votre collection. En plus,la version boîte est disponible depuis quelque temps maintenant.