Après une course haletante, avec quelques rebondissements et une safety car jusqu'à l'avant dernier tour, ce dernier GP de F1 fut passionnant (j'ai regardé sur internet, un tableau de statistiques, car pas à la maison)Les statistiques de EA avait prédit cette victoire de Max Verstappen.

posted the 12/12/2021 at 02:40 PM by leblogdeshacka