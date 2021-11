On continue, avec les annonces de collectors, avec cette fois, le collector de Halo InfiniteÀ l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Un steebook-Une lampe en forme d'épée-Un set de cinq patch brodés-Un décapsuleur-Un mini artbook-Une note de développeurs du jeu-Deux tours de cou-Un porte-folioLe tout dans une belle boîte, plus belle que le contenu.Pour le moment, uniquement chez Walmart.Limitée à 10 000 exemplaires monde.

posted the 11/04/2021 at 02:33 PM by leblogdeshacka