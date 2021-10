Le mini frigo XBOX se dévoile avec un unboxing.D'abord un troll, lors de la présentation de lema Series X, avec un méga frigo, que iJustine à eu la chance de recevoir, le frigo XBOX devient une réalité grâce aux fans. En attendant, l'arrivée d'un frigo de taille normale, le mini frigo sera disponible en décembre.Perso, je n'ai pas réussi à me le choper et j'espère pouvoir mettre la main dessus lors d'une prochaine vague.

Like

Who likes this ?

posted the 10/25/2021 at 08:01 PM by leblogdeshacka