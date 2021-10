Je pensais au début à un Fake, mais non, Rocky IV, reviendra dans les salles obscures.... euh, non, en VOD dès le 12 Novembre 2021.Attention, ici on ne parle pas de petits ajouts, comme nous pouvons le voir avec certains films, cet version, nommé Rocky IV. Drago : The Ultimate Director’s Cut, contiendra pas moins de 40 minutes de film en plus. C'est énorme.Stallone, nos confirme que cette version proposera un combat entre Apollo et Drago, totalement inédit et que le robot de Paulie, Sico ne sera plus dans le film. Pour le reste, c'est encore très secret et il faudra voir le film.Un documentaire, accompagnera la sortie du film, Keep Punching : The Present Meets the Past.Perso, j'ai bien envie de me refaire la saga avant que ce "nouveau film" arrive.