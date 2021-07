Non par pour revenir dans le secteur des consoles portables et encore moins parce que cette version a les mêmes couleurs que la PS5, mais pour voir si il y a moyen de douiller un peu plus le consommateur pour pas un rond.En effet selon un rapport du Japan Times, Sony Interactive Entertainment surveille de près la situation de la Nintendo Switch Oled.La dernière itération de la populaire console hybride de BigN comprend un écran OLED mais possède surtout exactement le même matériel que le modèle de base... mais pour 49,99 dollars de plus que la Switch classique alors que les cout de production n'aurait augmenter que de 10 dollars.Hideki Yasuda, un analyste de l'Institut de recherche Ace suggére que si cette nouvelle version cartonne cela "pourrait créer un précédent pour facturer plus le client dans toute l'industrie."