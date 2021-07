Bon, avant de commencer, je dois vous avouer un truc. Margot Robbie me gave en Harley Quinn, alors ok, son interprétation de la petite-amie du Joker est juste, mais bordel, j'en entends trop parler.JDN Studios, fait des statues exclusivement DC, pour le moment.Bref, nous sommes là, pour parler d'une statue de compétition. La Rolls-Royce des statues, par un petit studio Coréen, JND Studios, qui sort l'artillerie lourde.Comme on peut le voir, cette statue à l'air complètement dingue. Elle mesure 65cm de hauteur, 31cm de profondeur et 31cm de largeur. Une belle statue en sommes !!Mais le plus fou reste à venir avec des détails de folies. Regardez-moi ces détails, le visage est complémentaire fou. Ici, nous ne sommes pas sur de la résine, enfin si mais, le visage est entièrement en silicone, d'où cette qualité.Je vous avoue que j'ai eu peur quand j'ai entendu parler de silicone sur des statues il y a quelques mois. Mais le résultat est vraiment sympa et donne un côté "réel" à la statue.Les yeux sont en verre et non en plastique et les cheveux piqué un à un.Bon, par contre, nous sommes sur un tarif de compétition. Si vous la voulez, il faudra faire vite, car elle est déjà sold out, sur le site de JND Studios.Elle est disponible sur Deriv'store, pour 2499.90€, rien que ça !