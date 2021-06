Le jeu passe actuellement en direct dans le Tree Housse de Nintendo et voici que Atlus dévoile le collector du jeu Shin Megami Tensei V sans pression.Pour le moment, cette édition est une exclusivité pour le Japon, mais nul doute, que nous aurons aussi droit à notre édition collector.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steelbook-Un t-shirt-L'OST du jeu sur deux CD-Un DVD

posted the 06/15/2021 at 07:39 PM by leblogdeshacka