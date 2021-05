Le nouveau film de M. Night Shyamalan, Old se dévoile avec un trailer.Côté casting, nous retrouverons :-Eliza Scanlen-Thomasin McKenzie-Aaron Pierre-Alex Wolff-Vicky Krieps-Abbey Lee Kershaw-Nikki Amuka-Bird-Ken Leung-Gael García Bernal-Rufus Sewell-Embeth Davidtz-Emun ElliottLe film sortira en salle le 21 Juillet 2021

Plusieurs personnes se retrouvent coincées sur une mystérieuse plage. Isolés, les individus découvrent qu'ils sont incapables de s'échapper et qu'ils vieillissent rapidement, leurs vies entières se trouvant réduites à une seule journée.

posted the 05/27/2021 at 10:45 PM by leblogdeshacka