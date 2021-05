Très bonne nouvelle, avec le premier tome de Mask au édition Vestron. Bordel, c'est toute mon enfance cette animé !Je me souviens, j'avais les voitures, la moto hélicoptère et le robot. Que de souvenirs, pour le plaisir je vous met le générique de l'animé.Les premières pages en attendant mon petit avis (j'ai commandé le livre sur la Fnac)[url=][/url]

L’illusion est une arme redoutable… Tout droit sortie du crossover REVOLUTION, cette recréation de la série M.A.S.K. des années 80 régénère ses personnages… et ses célèbres véhicules ! Contient les origines de M.A.S.K. version Revolution et la première partie du récit principal.

Like

Who likes this ?

posted the 05/17/2021 at 02:40 PM by leblogdeshacka