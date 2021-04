Un cyborg parfait conçu pour la guerre, les joueurs deviendront Siegfried von Hammerstein, une unité de combat semi-organique unique, alors qu'ils se frayent un chemin à travers un monde post-apocalyptique ravagé par une menace mutante nouvellement émergée. Nous sommes en 1984 et la fin du monde tel que nous le connaissons. Un grand fléau causé par des mains humaines a dévoré toute la vie connue et a vomi une myriade de mutants maléfiques incontrôlables. Alors que la race humaine est en voie d'extinction, le Dr Hartmuth Griesgram, un scientifique au cœur brisé et excentrique responsable de la création d'humains synthétiques, active un prototype de machine à tuer comme dernier espoir de l'humanité: le prototype de l'unité de combat SturmFront.







Purgez les mutants avec votre lance-flammes dans ce jeu de tir arcade à deux bâtons, alors que vous vous frayez un chemin à travers un paysage urbain abandonné alimenté par les sons du heavy metal et de l'électronica psychédélique!

Découvrez la vérité derrière la guerre des mutants et son origine en collectant des âmes cachées tout au long du jeu

Tuez des ennemis gigantesques! Ne leur montrez aucune pitié!

Un jeu d'arcade classique avec une touche d'enfer de balle

Red Art Games annonce un nouveau jeu en boite, avec Sturmfront The Mutant War : Übel EditionLe jeu est déjà sold out sur le site de Red Art Games.Le jeu est limité comme d'habitude à seulement 999 exemplaires monde et au prix de 19.99€ (malheureusement, en rupture maintenant).