Le jeu Scarlet Nexus s'offre une édition limitée, nommée Guardians Edition.Avec un prix, défiant Square-Enix pour un contenu vraiment pas terrible malheureusement.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steelbook-Un Artbook-L'OST du jeu en digitale-Des autocollants-Un set de 3 lithographies-Du DLC'sLe tout pour 119.99€, j'ai bien peur que l'artbook ne soit pas bien épais et la bo aurait dû être sur CD, voir vinyle pour le prix.

posted the 03/18/2021 at 09:20 PM by leblogdeshacka