Prévue pour le 7 Mai 2021, Resident Evil Village dévoile enfin son poids sur les consoles de Microsoft et de Sony.Sur XBOX le jeu ferait pas moins de 50,02 Go, avec environ 15 Go pour le jeu multijoueur Re:Verse.En ce qui concerne la PlayStation 5, le jeu pèsera 27,32 Go sans patch Day One, ni multijoueurSur la machine de Sony, eh bien, c'est PlayStation Game Size qui dévoile que le titre de Capcom pèsera 27,325 Go sur PS5, sans patch day one, et sans multijoueur.Nous pouvons donc constater un différence de 7 Go entre les Xbox Series X|S et la PlayStation 5.Malheureusement, le collector n'est plus en stock, mais le jeu est toujours en préco. Fnac 64.99€ + 10€ en CC Amazon 64.99€