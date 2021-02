Square annonce aussi FF VII The First Soldier un shooter online et FF VII Ever Crisis un "redemake (?)", tout deux sur Mobile







Le dernier State of Play a permis de decouvrir la version PS5 de FF7 Remake (gratuite si vous avez deja la version PS4) ainsi que son extansion sur Yuffie et surtout le retour de Weiss (Dirge of Cerberus), payante bien sur.