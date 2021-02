En attendant que les Joy-Con arrivent en préco, le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword est disponible à la précommande pour 59.99€ avec 10€ en CC chez la Fnac.Le jeu sera disponible le 16 Juillet 2021 en exclusivité sur Switch.Je ne vous cache pas, que j'espère toujours une Switch collector Zelda! Fnac 59.99€ + 10€ en CC

Like

Who likes this ?

posted the 02/18/2021 at 04:08 PM by leblogdeshacka