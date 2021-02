TMNT tome 13 Les grands remèdes...







Aux grands maux, les grands remèdes…



Raphael et Nobody partent à la recherche d’Alopex, seule et toujours affectée par l’emprise mentale de Kitsune, mais parviendront-ils à lui faire retrouver le chemin de la raison ? Pendant ce temps, le gouvernement se lance dans une féroce chasse aux mutants, et les méthodes peu conventionnelles qu’il déploie pour parvenir à ses fins verront Splinter et ses fils traqués comme jamais. Aucun mutant n’est à l’abri !





« Peu importe l’étendue de l’univers TMNT, on peut toujours compter sur Waltz pour rendre une histoire intime et personnelle. » Adventures in Poor Taste



« Le développement des personnages est une véritable masterclass, et l’artwork est à couper le souffle. » Big Comic Page

Date de sortie : 17 Février 2021

Prix : 17.95€

FNAC

Amazon

HiComics sortira un seul livre pour le mois de Février et quel livre, le tome 13 des TMNT !!J'ai hâte de mettre les mains dessus, pour découvrir la suite de cet arc.