American vampire intégrale tome 3

1954. Si l'Histoire des États-Unis est relativement récente, elle porte néanmoins en elle son lot de sombres mystères. Du Grand Ouest américain peuplé de tribus indiennes, aux folles années cinquante rythmées par le vrombissement des gros bolides et le son endiablé du rock'n'roll, les vampires ont fait leur nid. Pour les combattre, l'ordre des Vassaux de Venus dispose d'une armée d'agents de terrain. Parmi eux, un jeune et fougueux chasseur du nom de Travis Kidd.



Date de sortie : 05 février 2021

Pagination : 480 pages

Prix : 29€

Arthur curry : aquaman tome 2

Après son combat victorieux contre Namma, la Mère Sel, Aquaman part en quête de ses souvenirs. Il rencontre une autre mère, celle de tous les Requins, une entité millénaire qui l'aide à se frayer un chemin dans les méandres de la mémoire. Mais le temps presse pour le roi de l'Atlantide car Black Manta refait surface, et lui n'a rien oublié de la haine qu'il voue à Arthur Curry.



Date de sortie : 05 février 2021

Pagination : 256 pages

Prix : 23 €

Clark kent : superman tome 5

Depuis que Superman a révélé son identité secrète, le chaos règne dans les rues de Metropolis... La mafia invisible, Lex Luthor et la Legion Fatale en ont fait leur terrain de jeu, et s'y s'affrontent pour en prendre le contrôle. De leur côté, les héros font leur possible pour protéger la ville, mais c'est une guerre sans merci qui se prépare. Dans cette lutte, le plus grand des super-héros ne sera pas de trop, mais maintenant que tous connaissent le secret de l'Homme d'Acier, sera-t-il bien en mesure de défendre Metropolis ? Et ses proches sont-ils seulement en sécurité ?



Date de sortie : 05 février 2021

Pagination : 136 pages

Prix : 16 €

Life is strange tome 2

Trois ans après les événements survenus à Arcadia Bay, Max Caulfield s'est retrouvée prise au piège d'une réalité inconnue. Son nouveau monde semble trop beau pour être vrai : Rachel, disparue dans d'horribles circonstances dans la ligne temporelle de Max, est ici bien vivante et désormais en couple avec Chloé. Mais alors que les échos d'autres chronologies se répercutent sur le passé et le futur, un mystérieux garçon, Tristan, révèle la dure réalité derrière ce « meilleur des mondes ».



Date de sortie : 05 février 2021

Pagination : 112 pages

Prix : 15 €

Batman arkham : double-face

Autrefois procureur au physique avenant et à la carrière prestigieuse, Harvey Dent est désormais un être défiguré, fou et dangereux, utilisant une pièce à la face rayée pour influencer ses choix et sa carrière criminelle. Pour Batman, il est l'un des pires échecs de sa carrière : un allié passé du côté obscur. Il est aussi un avertissement : combien de temps le Chevalier Noir pourra-t-il tenir face à une société résolument corrompue ?



Date de sortie : 12 février 2021

Pagination : 336 pages

Prix : 29 €

Batman & robin intégrale tome 3

Bien que la mort de son fils unique, Damian, ait été l'épreuve la plus douloureuse de sa carrière, Batman a su remonter la pente et trouver le courage d'affronter les pires menaces de Gotham. Mais Ra's al Ghul ne l'entend pas de cette oreille et tente par tous les moyens de ressusciter celui qui est également son petit-fils.



Date de sortie : 12 février 2021

Pagination : 440 pages

Prix : 29 €

Batman bimestriel #8

Batman contre Bane : le duel ! Après avoir affronté son père, Thomas Wayne, le Batman venu d'une autre dimension, le Chevalier Noir disparaît, ce qui permet à Bane de prendre le contrôle de Gotham City, rebaptisée « Bane City ». Par Tom KING, Mikel JANÍN et Tony S. DANIEL. Batman affronte consécutivement le Spectre, esprit vengeur hantant les rues de Gotham, puis le Joker, Clown du Crime, et Deadshot, l'un des assassins les plus dangereux du monde. Par Peter J. TOMASI, Kyle HOTZ, Doug MAHNKE et Christian DUCE. Enfin, Plastic Man, le héros élastique, est chargé de retrouver un enfant pourchassé par une obscure cabale de super-vilains. Mais le justicier, hanté par son passé de criminel, va découvrir qu'on ne lui a pas dit toute la vérité. Par Gail SIMONE et Adriana MELO.



Date de sortie : 12 février 2021

Pagination : 336 pages

Prix : 12.9 €

Deadly class tome 9

Lorsque Marcus Lopez, orphelin sans-abris, a rejoint l'école des Arts Létaux de Kings Dominion, il se doutait bien que ça ne serait pas une promenade de santé. Pour autant, il n'aurait jamais imaginé vivre une telle souffrance physique et psychologique durant sa première année. Après un avant-goût éphémère de ce que pourrait être une « belle vie » le long des plages du Mexique, lui et Maria sont de retour sur le campus ; non plus en tant que « rats » chassés par les plus puissants, mais en tant que couple admiré de tous. Une popularité qui risque de faire des envieux, et notamment attiser la haine d'Helmut, bien décidé à venger son amour disparu, Petra.



Date de sortie : 12 février 2021

Pagination : 128 pages

Prix : 15 €

Geoff johns presente green lantern integrale 7

Hal Jordan et Sinestro semblent avoir péri face à Black Hand. Leur anneau sélectionne dès lors un nouveau Green Lantern : Simon Baz, jeune homme lancé dans une course-poursuite avec la police de Dearborn. Son baptême du feu l'opposera à la Ligue de Justice et à la menace de la Troisième Armée !



Date de sortie : 19 février 2021

Pagination : 336 pages

Prix : 29 €

Batman joker war tome 2

Après avoir affronté le Designer, Batman réalise que son ennemi de toujours, le Joker, tirait en réalité les ficelles des événements récents. Le Clown prince du crime a, de son côté, trouvé une nouvelle compagne, Punchline, qui ne tarde pas à s'opposer à son ancienne conquête, Harley Quinn ! La ville de Gotham sombre dans le chaos tandis la vie de Bruce Wayne, privé de sa fortune, se trouve à jamais bouleversée !



Date de sortie : 26 février 2021

Pagination : 252 pages

Prix : 23 €

East of west tome 9

Loup est devenu la Parole incarnée et dirige désormais la Nation Infinie. L'Union est tombée sous les coups de la révolution de son peuple, le Royaume et la Confédération affutent leurs lames et la République Populaire marche vers la guerre. Alors que Mort continue son périple avec Babylone, son fils enfin retrouvé, les trois autres Cavaliers les traquent. L'heure de l'Apocalypse approche.



Date de sortie : 26 février 2021

Pagination : 128 pages

Prix : 15 €

Nightwing intégrale tome 2

Au sortir des attaques du Joker et de la perte d'un de ses meilleurs amis, Dick Grayson décide de déménager de Gotham pour Chicago. Là, Nightwing devra enquêter sur un nouvel adversaire, un cyber-criminel surnommé « le Farceur », ainsi que sur le tristement célèbre assassin de ses parents : Tony Zucco.



Date de sortie : 26 février 2021

Pagination : 384 pages

Prix : 29 €

Les sorties du mois de Février 2021 chez Urban Comics commencent à se dévoiler. Et il y a du bon, attention quand-même au risque de report sur certains comics.Pour moi, Batman Arkham Double Face et Batman Joker War tome 2.