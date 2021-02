1985

Les super-vilains les plus puissants de l'univers Marvel unissent leurs forces pour dévaster le seul endroit où ils ne sont jamais allés auparavant : le monde réel. Le destin de la planète est entre les mains d'une seule personne, Toby, treize ans ! Par l'auteur de Civil War et Old Man Logan.

(Contient les épisodes US 1985 (2008 ) 1 à 6, précédemment publiés dans 100% MARVEL : 1985)





Prix : 22€



Avengers : Quête Céleste

Les Avengers traversent l'espace pour porter secours à Mantis, prise pour cible par le terrible Thanos. Ils vont rencontrer Quoi, le Messie Céleste et fils de Mantis, qui va jouer un rôle essentiel dans le crossover Empyre qui commence en mars ! Une mini-série inédite en France !

(Contient les épisodes US Avengers: Celestial Quest (2001) 1-8, inédits)





Prix : 22€



Avengers 12

Moon Knight a battu les Avengers à lui tout seul et Khonshu se retrouve maître du monde ! Affrontement final entre Arno Stark et son frère Tony : Quel Iron Man l'emportera ? Et Thor doit affronter Sif dans sa quête pour aider Galactus à devenir assez puissant pour affronter l'Hiver Noir !

(Contient les épisodes US Avengers (2018 ) 34-35, Thor (2020) 4, Iron Man 2020 (2020) 4-5, inédits)





Prix : 8.90€



Les Guerres Secrètes

Le tout premier crossover Marvel, enfin en collection MARVEL DELUXE ! Le Beyonder a enlevé les plus grands héros et les pires vilains de la planète, qui vont devoir s'affronter dans un combat sans pitié. Le vainqueur obtiendra le pouvoir de réaliser tous ses rêves !

(Contient les épisodes US Marvel Super Heroes Secret Wars (1984) 1-12, précédemment publiés dans MARVEL EVENTS : LES GUERRES SECRÈTES)





Prix : 34€



Spider-man 12

Non seulement J. Jonah Jameson est devenu le meilleur ami de Spider-Man, mais voilà que le Tisseur doit faire équipe avec Boomerang ! Fin de tournage pour Mary Jane ! Et qui a volé le journal intime de Miles Morales où il dévoile sa double identité ?

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (2018 ) 40-41, Amazing Mary Jane 5 et Miles Morales : Spider-Man 13-14, inédits)





Prix : 8.90€



Star Wars 2

Les deux nouvelles séries se déroulant entre les chapitres 5 et 6 de la saga cinématographique se poursuivent ! Dark Vador se venge de ceux qui lui ont caché l'existence de son fils, tandis que celui-ci doit aussi encaisser les révélations faites à l'issue de l'Empire Contre-Attaque.

(Contient les épisodes US Star Wars (2020) 2-3, Darth Vader (2020) 2, inédits)





Prix : 6.99€



Star Wars 2 (couverture 2)

Les deux nouvelles séries se déroulant entre les chapitres 5 et 6 de la saga cinématographique se poursuivent ! Dark Vador se venge de ceux qui lui ont caché l'existence de son fils, tandis que celui-ci doit aussi encaisser les révélations faites à l'issue de l'Empire Contre-Attaque.

(Contient les épisodes US Star Wars (2020) 2-3, Darth Vader (2020) 2, inédits)





Prix : 6.99€



The Seven Deadly Sins

1857, Texas. Un prêtre libère six criminels condamnés à mort et leur propose une mission suicide en territoire comanche. Emmenés par un hors-la-loi au passé sanglant, ces individus partent à la recherche de ce dont ils ont rêvé toute leur vie : la liberté. Par le studio qui vous a fait découvrir SENTIENT et SARA.

(Contient les épisodes US The Seven Deadly Sins 1-6, inédits)





Prix : 19.95€



Tony Stark : Iron Man 1

Tony Stark est de retour et reprend le rôle d'Iron Man ! Et pour fêter ça, il compte lancer une expérience gigantesque de réalité virtuelle, l'eScape. Mais ses ennemis sont à l'affut et Stark lui-même doit faire face à d'importants questionnements après sa mort et sa résurrection.

(Contient les épisodes US Tony Stark: Iron Man (2018 ) 1-11, précédemment publiés dans AVENGERS (2019) 1-11)





Prix : 32€



Venom 9

Eddie Brock se résout à prévenir les Avengers que Knull, le roi des symbiotes, se dirige vers la Terre. L'extraterrestre Spectre est en quête de réponses. Scream affronte un symbiote très puissant. Et un vent de folie de plus en plus violent souffle sur Ravencroft !

(Contient les épisodes US Free Comic Book Day 2020: Spider-Man/Venom, Venom (2018 ) 26, Web of Venom: Wraith, Scream: Curse of Carnage 4 et Ravencroft 2, inédits)





Prix : 8.90€



X-men : Dawn Of X 9

Alors que les Nouveaux Mutants reviennent de l'espace, rapportant avec eux quelques menaces intergalactiques, le jeune Cable débarque dans une toute nouvelle série qui lui est consacrée ! Quant à X-Force, l'équipe doit régler un problème qui pourrait menacer tout ce que les mutants ont bâti.

(Contient les épisodes US X-Men (2019) 8-9, Marauders 9, X-Force (2019) 9, New Mutants (2019) 8 et Cable (2020) 1, inédits)





Prix : 16€



X-men : Dawn Of X 9 (collector)

Alors que les Nouveaux Mutants reviennent de l'espace, rapportant avec eux quelques menaces intergalactiques, le jeune Cable débarque dans une toute nouvelle série qui lui est consacrée ! Quant à X-Force, l'équipe doit régler un problème qui pourrait menacer tout ce que les mutants ont bâti.

(Contient les épisodes US X-Men (2019) 8-9, Marauders 9, X-Force (2019) 9, New Mutants (2019) 8 et Cable (2020) 1, inédits)





Prix : 20€



Black Panther : Qui Est La PanthÈre Noire ? (must-have)

Un récit fondateur du personnage vous est proposé à un prix défiant toute concurrence, dans la désormais célèbre MARVEL MUST-HAVE. Qui est T'Challa et comment est-il devenu digne de devenir la Panthère Noire ? Avec la première apparition de Shuri.

(Contient les épisodes US Giant-Size Black Panther (2005) 1-6, précédemment publiés dans MARVEL DELUXE : BLACK PANTHER – QUI EST LA PANTHÈRE NOIRE ?)





Prix : 14.95€



Ghost Rider : L'intégrale 1972-1974

Le cascadeur à moto Johnny Blaze est lié à un démon de l'enfer depuis qu'il a conclu un pacte avec le Diable. Lorsqu'il devient le redouté Ghost Rider, il part se venger des âmes de ceux qui sèment la terreur dans le monde ! Découvrez les premiers pas de ce héros d'anthologie !

(Contient les épisodes US Marvel Spotlight (1971) 5-12, Marvel Team-Up (1972) 15 et Ghost Rider (1973) 1-5, précédemment publiés dans MARVEL CLASSIC (2011) 5, SPIDER-MAN TEAM-UP : L'INTÉGRALE 1973-1974, Satan 1 et Étranges Aventures 44-45)





Prix : 35€



Hawkeye : Chute Libre

Lorsqu'un nouveau Ronin impitoyable fait son apparition, tout le monde soupçonne celui qui a un temps officié sous ce costume : Hawkeye. Mais Clint Barton a d'autres soucis, engagé dans une lutte sans merci contre l'un des pires criminels de New York : Hood.

(Contient les épisodes US Hawkeye: Freefall 1-6, inédits)





Prix : 18€



Les Gardiens De La Galaxie 1

Le scénariste d'Immortal Hulk et Empyre reprend le destin des Gardiens de la Galaxie en main ! Le groupe a bien mérité un peu de paix… mais le cosmos est d'un autre avis et une nouvelle équipe doit se réunir pour affronter les dieux de l'Olympe ! Tous les membres n'y survivront pas…

(Contient les épisodes US Guardians of the Galaxy (2020) 1-5, inédits)





Prix : 17€



Les Trésors De Marvel 1

Nouveau ! Tous les trois mois dans vos kiosques, retrouvez les épisodes qui ont fait l'histoire de Marvel, et des comics en général, pour une année donnée avec à chaque fois un épisode rare ou inédit en France. 1982 ouvre le bal avec Spider-Man, Daredevil, les X-Men, Wolverine et les Fantastiques. Une magnifique couverture d'Alex Ross orne ce nouveau rendez-vous.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 229-230, Daredevil (1964) 181, Uncanny X-Men (1963) 159, Wolverine (1982) 1, Fantastic Four (1961) 240 et Marvel Fanfare (1982) 1 (II), précédemment publiés dans SPIDER-MAN : L'INTÉGRALE 1982, JE SUIS DAREDEVIL, X-MEN : L'INTÉGRALE 1982, WOLVERINE : L'INTÉGRALE 1988-1989, BEST OF MARVEL : FANTASTIC FOUR – RETOUR AUX SOURCES et Strange Spécial Origines 307)





Prix : 7.99€



Marvel Zombies : Résurrection

Galactus s'apprête à revenir sur Terre, mais il s'est arrêté à l'entrée du système solaire. Quand les Fantastiques, les Avengers et les X-Men partent découvrir pourquoi, une terrible surprise les attend… Les Marvel Zombies sont de retour et seul Peter Parker peut redonner espoir à la planète.

(Contient les épisodes US Marvel Zombies: Resurrection (2019) et Marvel Zombies: Resurrection (2020) 1-4, inédits)





Prix : 18€



Nomen Omen 2

Becky est incapable de voir les couleurs, mais elle perçoit très bien les puissants êtres ancestraux qui vivent en nous ! La jeune femme sait désormais qu'elle est une sorcière, et voici le deuxième chapitre de cette saga d'urban fantasy : Quel destin pour Becky… et le monde entier ?

(Contient les épisodes US Nomen Omen 6-10, inédits)





Prix : 20€



X-men : Genèse Mutante 2.0 (must-have)

Magnéto est de retour, et une nouvelle équipe de X-Men doit s'unir pour affronter la menace posée par l'Astéroïde M ! Cyclope, Wolverine, Malicia et d'autres sont de la partie dans ces épisodes qui sont les derniers scénarisés par Chris Claremont, avec Jim Lee au dessin !

(Contient les épisodes US X-Men (1991) 1-7, précédemment publiés dans X-MEN : L'INTÉGRALE 1992 (I))





Prix : 14.95€



Avengers Des Terres Perdues

Retour dans l'univers d'Old Man Logan, ce monde apocalyptique où la situation ne s'arrange guère. Une poignée de héros vont s'élever contre les vilains qui ont pris possession du monde… Qui sont ces nouveaux Avengers ?

(Contient les épisodes US Avengers of the Wastelands 1-5, inédits)





Prix : 17€



Buffy Contre Les Vampires 3

Drusilla a ouvert la Bouche de l'Enfer et Buffy y a foncé tête baissée. En son absence, le Scooby Gang doit contrer les effets démoniaques des derniers événements. Xander, Willow, Robin et Kendra parviendront-ils à repousser les forces du mal ?

(Contient les épisodes Buffy the Vampire Slayer (2019) 9-12, inédits)





Prix : 18€



Buffy Contre Les Vampires Saison 8 1

Joss Whedon revient à la série qui l'a rendu célèbre en prolongeant la série télé dans une saison 8 proposée uniquement en comics ! Buffy est désormais à la tête d'une armée de tueurs de vampires, près de 2000 soldats dévoués à sa cause. Mais le gouvernement n'apprécie pas les agissements de ce qu'il assimile à des terroristes.

(Contient les épisodes Buffy the Vampire Slayer Season Eight 1-10, précédemment publiés dans BUFFY CONTRE LES VAMPIRES SAISON 8 : L'INTÉGRALE TOME 1)





Prix : 20€



Captain Marvel : L'intégrale 1972-1974

Jim Starlin arrive au scénario de la série Captain Marvel et en fait une série mythique, notamment en opposant Mar-Vell au terrible Thanos ! Un album contenant des épisodes essentiels, et deux histoires totalement inédites en France. Les Avengers sont de la partie !

(Contient les épisodes US Captain Marvel (1968 ) 22-33 et Iron Man (1968 ) 55, précédemment publiés dans JE SUIS THANOS, BEST OF MARVEL : LA MORT DE CAPTAIN MARVEL, AVENGERS : L'INTÉGRALE 1974, Strange 69-76 et inédits)





Prix : 35€



Daredevil 3

Matt Murdock n'est plus Daredevil… mais un nouvel Homme Sans Peur rôde à Hell's Kitchen. Qui est-il ? Et qu'en pense Cole North, le flic qui traque les justiciers de New York, à commencer par Daredevil… et Spider-Man !

(Contient les épisodes US Daredevil (2019) 11-15, inédits)





Prix : 17€



Spider-man : De Père En Fils

Le combat de trop… Quand Mary Jane est tuée par un nouveau super-vilain, Peter Parker perd l'envie de se battre contre le crime. Les années passent et leur fils Ben se découvre des pouvoirs susceptibles de faire de lui le nouveau Spider-Man ! Une histoire d'héritage par le réalisateur J.J. Abrams et son fils Henry ! Disponible aussi en édition noir et blanc collector !

(Contient les épisodes US Spider-Man (2020) 1-5, inédits)





Prix : 18€



Spider-man : De Père En Fils (exclusivité fnac)

Le combat de trop… Quand Mary Jane est tuée par un nouveau super-vilain, Peter Parker perd l'envie de se battre contre le crime. Les années passent et leur fils Ben se découvre des pouvoirs susceptibles de faire de lui le nouveau Spider-Man ! Une histoire d'héritage par le réalisateur J.J. Abrams et son fils Henry ! Disponible aussi en édition noir et blanc collector !

(Contient les épisodes US Spider-Man (2020) 1-5, inédits)





Prix : 18€



Spider-man : De Père En Fils (n&b)

Le combat de trop… Quand Mary Jane est tuée par un nouveau super-vilain, Peter Parker perd l'envie de se battre contre le crime. Les années passent et leur fils Ben se découvre des pouvoirs susceptibles de faire de lui le nouveau Spider-Man ! Une histoire d'héritage par le réalisateur J.J. Abrams et son fils Henry ! Disponible aussi en édition noir et blanc collector !

(Contient les épisodes US Spider-Man (2020) 1-5, inédits)





Prix : 26€



Spider-man : De Père En Fils (exclusivité site Panini Comics)

Le combat de trop… Quand Mary Jane est tuée par un nouveau super-vilain, Peter Parker perd l'envie de se battre contre le crime. Les années passent et leur fils Ben se découvre des pouvoirs susceptibles de faire de lui le nouveau Spider-Man ! Une histoire d'héritage par le réalisateur J.J. Abrams et son fils Henry ! Disponible aussi en édition noir et blanc collector !

(Contient les épisodes US Spider-Man (2020) 1-5, inédits)





Prix : 16€



Star Wars 1

Enfin en collection DELUXE, retrouvez la série de tous les records qui a inauguré l'association de Marvel, Disney et Star Wars en 2015. La série prend la suite directe du premier film pour emmener Luke, Leia, Han et les autres vers des aventures inédites, surprenantes et pourtant intégrales à la continuité des films !

(Contient les épisodes US Star Wars (2015) 1-12, précédemment publiés dans ABSOLUTE STAR WARS : STAR WARS 1)





Prix : 32€



Thor 1

Thor est de retour, mais privé de Mjolnir, comment va-t-il pouvoir empêcher la Guerre des Royaumes alors que le conflit s'étend jusqu'en Enfer ? Et dans le lointain futur, Thor et un Phénix inattendu affrontent la menace du Docteur Fatalis !

(Contient les épisodes US Thor (2018 ) 1-6, précédemment publiés dans AVENGERS (2019) 2-7)





Prix : 20€



All-new X-men 2

X-Men contre X-Men, alors que les jeunes mutants échappés du passé s'opposent à leurs homologues du présent. Quel avenir pour Jean Grey, Cyclope, Iceberg, le Fauve et Angel maintenant qu'ils savent ce que le futur leur réserve ?

(Contient les épisodes US All-New X-Men (2013) 11-15, 18-21 et X-Men Gold (2014) 1, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : ALL-NEW X-MEN 3 et 5)





Prix : 32€



Conan : Bataille Pour La Couronne Du Serpent

Une saga complète du célèbre cimmérien par l'auteur de Flèche Noire, se déroulant dans le cadre de l'univers Marvel ! Conan visite Las Vegas et part en quête de la Couronne du Serpent, une relique qui pourrait lui permettre de retrouver son royaume. Mais n'est-ce pas un piège de Méphisto ?

(Contient les épisodes US Conan: Battle for the Serpent Crown 1-5, inédits)





Prix : 17€



Daredevil : L'intégrale 1972

Daredevil affronte le Scorpion, Électro ou encore l'Homme Pourpre, mais en 1972, il n'est pas seul ! Black Widow est en guest-star dans l'ensemble de l'album, à une période où elle partage la couverture avec l'Homme Sans Peur !

(Contient les épisodes US Daredevil (1964) 82-96, précédemment publiés dans MARVEL CLASSIC (2015) 3, Strange 80-92, Daredevil enquête)





Prix : 35€



Fantastic Four : L'intégrale 1967

Les rois des comics de super-héros, Stan Lee et Jack Kirby, sont toujours aux commandes de cet album enfin réédité, où l'on assiste à la première aventure en solo du Silver Surfer ! En plus : Jane Richards tombe enceinte !

(Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 58-69, nouvelle édition)





Prix : 35€



Iron Man : L'intégrale 1970-1971

Réédition attendue pour des épisodes qui n'avaient jamais été publiés ailleurs que dans cet album… on comprend donc qu'il ait été épuisé ! Iron Man y affronte le Contrôleur, Namor ou encore Firebrand !

(Contient les épisodes US Iron Man (1968 ) 21-36 et Daredevil (1964) 73, nouvelle édition)





Prix : 35€



Marvel Action : Avengers 4

La Panthère Noire, Captain America, Thor, Captain Marvel, Iron Man et Black Widow sont tous au rendez-vous face à la terrible organisation de l'A.I.M., des terroristes scientifiques sans foi ni loi !

(Contient les épisodes US Marvel Action: Avengers (2019) 10-12, inédits)





Prix : 9.95€



Marvel Action : Spider-man 5

Spider-Man revient et il n'est pas seul : Miles Morales et Gwen Stacy sont aussi de la partie, et leur aide ne sera pas de trop face au terrible Shocker ! Et en plus, il faut avoir de bonnes notes en classe !

(Contient les épisodes US Marvel Action: Spider-Man (2020) 1-3, inédits)





Prix : 9.95€



Thor 2

Fin de l'ère qui a redéfini le Dieu du Tonnerre, sous la houlette de J.M. Straczynski (Amazing Spider-Man). Thor a réussi à ressusciter tous ses camarades asgardiens, mais Odin manque à l'appel. Thor peut-il le ramener sans donner une nouvelle chance à son demi-frère Loki par la même occasion ?

(Contient les épisodes US Thor (2007) 9-12, Thor (1966) 600-603 et Thor Giant-Size Finale, précédemment publiés dans MARVEL SELECT : THOR 2)





Prix : 32€



Uncanny Avengers 2

Les Uncanny Avengers affrontent Kang et les Jumeaux de l'Apocalypse dans un combat désespéré ! S'ils échouent, quel avenir pour la planète, les humains et les mutants ? La série-phare de l'époque Marvel NOW! se poursuit dans la prestigieuse collection MARVEL DELUXE !

(Contient les épisodes US Uncanny Avengers (2012) 12-22, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : UNCANNY AVENGERS 3-4)





Prix : 32€



X-men : L'Ère D'Apocalypse

Voici l'attendue réédition du crossover le plus ambitieux de l'histoire des X-Men. Charles Xavier est mort dans le passé, créant un nouveau présent où Apocalypse règne en maître et où Magnéto est le chef des X-Men ! Plus de 1000 pages d'aventures post-apocalyptiques !

(Contient les épisodes US X-Men Alpha, Amazing X-Men (1995) 1-4, Astonishing X-Men (1995) 1-4, Generation Next 1-4, Factor X 1-4, X-Calibre 1-4, X-Man (1995) 1-4, X-Men Chronicles 1-2, X-Universe 1-2 et X-Men Omega, nouvelle édition)





Prix : 70€



Les sorties de chez Panini Comics pour Février 2021 se dévoilent et il y a du lourd !!Beaucoup de bonnes choses, du Spider-Man, du Star Wars, du X-Men, beaucoup trop de bonnes choses en un seul mois. Fnac [/pos]