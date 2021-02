Reconstruire l’avenir de Cybertron… Après la guerre du Threefold Spark, de nouveaux Bots ont émergé pour rebâtir Cybertron : Les Constructicons. Où sont-ils à présent ? Pourquoi ont-ils été effacés de l’Histoire de Cybertron ? Les secrets de leur passé vont être révélés… Transformers Galaxies fait partie de la Série Parallèle TRANSFORMERS, avec laquelle Vestron approfondit l’univers de Transformers en développant de manière excitante l’Histoire de Cybertron et des Bots qui la peuplent dans de nouveaux comics conçus pour les fans, se déroulant dans la même continuité que la Série Principale TRANSFORMERS.

