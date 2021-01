La Guerre des mondes vol. 1





En 1901, le quotidien de la petite ville anglaise de Maybury est bouleversé par un événement incroyable : un énorme cylindre métallique s’est écrasé à proximité… Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été observée sur Mars. Pas de doute, l’objet vient de la planète rouge !



La population se précipite pour l’examiner et attend avec impatience l’ouverture de ce qui semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au sommet… et s’attaque à la foule en détruisant tout sur son passage ! Le jour suivant, d’autres Martiens atterrissent et se lancent à l’assaut de la campagne du haut d’immenses robots tripodes. Les armes humaines ne font pas le poids face à l’envahisseur… Il ne reste qu’un moyen de survivre : la fuite !



Avec son souci du détail scientifique et son sens inné du suspense, H. G. Wells a ancré depuis plus d’un siècle l’image de l’invasion martienne dans l’imaginaire populaire. La Guerre des mondes réveille l’angoisse qui sommeille au plus profond de nous face à l’inconnu… Et si, vu de l’espace, l’homme n’était qu’un insecte impuissant ?

Titre : La Guerre des mondes

Auteurs : Sai IHARA / Hitotsu YOKOSHIMA

Parution : 04-02-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 13,90 €

Tomes parus en VO : 2 (série en cours)



Outsiders vol. 1





Ema est une lycéenne pleine d’énergie et de ressources. Quand sa grande sœur ne donne plus de nouvelles, elle se lance sur sa piste au beau milieu de la nuit… pour la retrouver évanouie dans les bras d’un vampire en plein combat contre un loup-garou ! Repérée, elle est assommée et emportée par le suceur de sang. Mais son kidnappeur n’est autre que Tamaki, un collaborateur de sa sœur ! Plus étonnant encore, celui qu’il affrontait est à la fois son employé et son protégé, Taiga…



Les deux créatures surnaturelles cohabitent dans la clandestinité, alors même que leur nature les destine à se détruire mutuellement. Comment peuvent-elles bien vivre ensemble ? Depuis des siècles, le vampire se sert de son pouvoir d’amnésie pour cacher leur identité et se fondre dans la société humaine. Étrangement, sa technique ne fonctionne pas sur la jeune fille… Elle accepte de garder leur secret, mais est bien décidée à les tenir à l’œil !



Un duo vampire / loup-garou au charme animal et une lycéenne éprise de justice : le cocktail le plus explosif du shojo fantasy est né ! Outsiders revisite les mythes dans une version moderne où l’héroïne ne s’en laisse pas conter. En marge du quotidien, plongez dans un monde aussi fascinant que dangereux !

Titre : Outsiders vol. 1

Autrice : Akira KANOU

Parution : 18-02-2021

Format : 3 x 18 cm

Nombre de pages : 180

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 2 (série en cours)

Jujustu Kaisen vol. 7





L’école d’exorcisme est attaquée en plein tournoi ! En effet, de dangereux fléaux semblent s’y être donné rendez-vous… l’occasion pour Yuji de mettre en pratique les leçons d’Aoi ! Ensemble, les élèves repoussent tant bien que mal les assauts de leurs ennemis jusqu’à l’arrivée de Satoru.



Malheureusement, après le passage de ces adversaires pour le moins coriaces, plusieurs reliques de classe S ont disparu… dont les six doigts de Ryomen Sukuna ! Le plan redoutable de Suguru Geto commence doucement à se mettre en place…

Titre : Jujutsu Kaisen vol. 7

Auteur : Gege AKUTAMI

Parution : 04-02-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 14 (série en cours)

Vigilante – My Hero Academia Illegals vol. 10





Le temps a passé depuis les débuts du Crawler, et le justicier envisage de raccrocher pour entrer dans la vie active. C’est un choc pour Pop Step, qui voit également la Narufête se terminer… Surtout que la talentueuse Makoto, de retour au Japon, semble bien décidée à mettre le grappin sur Koichi.



Alors que l’adolescente tente timidement de s’imaginer une carrière solo, elle en vient à s’appuyer de plus en plus sur Rock, son manager chez Carrond… mais l’homme n’est autre que Numéro six, et ses ambitions pour Pop sont plutôt de faire d’elle une super-vilaine !

Titre : Vigilante – My Hero Academia

Illegals vol. 10

Auteurs : Kohei HORIKOSHI / BETTEN Court

/ Hideyuki FURUHASHI

Parution : 04-02-2021

Format : 11,5 x 17,5 cm

Nombre de pages : 192

Prix de vente : 6,90 €

Tomes parus en VO : 11 (série en cours)

City Hunter Rebirth vol. 7





Alors qu’elle ignore encore qu’il s’agit de sa sœur aînée, Kaori est chargée de protéger Sayuri, qui est bien déterminée à la convaincre de partir à New York avec elle. En effet, la journaliste n’est pas rassurée de laisser sa cadette évoluer dans un milieu pour le moins dangereux…



Au même moment, pour atteindre J. J. et ainsi prendre leur revanche sur lui, les frères Snake n’hésitent pas à kidnapper les deux jeunes femmes ! Mais c’était compter sans City Hunter, qui décide de prêter main-forte à son nouvel allié…

Titre : City Hunter Rebirth vol. 7

Auteurs : Tsukasa HOJO / Sokura NISHIKI

Parution : 04-02-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 162

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)

Valkyrie Apocalypse vol. 7





C’est dans un décor atypique que se déroule le combat qui oppose Héraclès à Jack l’Éventreur ! En effet, pour l’occasion, l’arène figure désormais le Londres du XIXe siècle ; un environnement où le tueur en série semble s’épanouir puisque, contre toute attente, il parvient à prendre le dessus sur son divin adversaire sans trop de difficulté…

L’épreuve est de taille pour le héros grec : c’est en réalité la perfidie sans limites de l’être humain qu’il doit affronter et, malgré sa puissance démesurée, le voilà pris au piège de son ennemi ! Arrivera-t-il à retourner la situation à son avantage ?

Titre : Valkyrie Apocalypse vol. 7

Auteurs : Ajichika / Shinya UMEMURA

/ Takumi FUKUI

Parution : 18-02-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 178

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 9 (série en cours)



Echoes vol. 6





Tandis que Senri se fait passer un savon par l’inspecteur Komatsu pour avoir entravé l’enquête sur le meurtre d’Edogawa en prétendant être Trois-Yeux, son frère et le Rat courent toujours.



Seulement, ces derniers temps, les séquelles de l’ancienne blessure au crâne de Kazuto se manifestent plus souvent… Et alors qu’il conduit en moto au beau milieu de la nuit, de nouveaux vertiges le précipitent dans le fossé ! Emmené à l’hôpital, l’adolescent a peut-être une chance de s’en sortir… mais à quel prix ?

Titre : Echoes vol. 6

Auteur : Kei SANBE

Parution : 18-02-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 7 (série en cours)

Golden Kamui vol. 21





Hyakunosuke Ogata est un homme dangereux, même quand il vient de frôler la mort… À peine opéré, il fausse compagnie à ses surveillants et laisse derrière lui un Otonoshin Koito sous le choc, ébranlé par un mot capable de remettre en cause toutes ses convictions.



Il est temps de rentrer à Hokkaido pour Ashirpa et son escorte… mais peu après le passage de la frontière russe, le groupe se retrouve pris pour cible par un tireur embusqué ! Le déserteur aurait-il décidé de revenir finir le travail ?

Titre : Golden Kamui vol. 21

Auteur : Satoru NODA

Parution : 18-02-2021

Format : 13 x 18 cm

Nombre de pages : 210

Prix de vente : 7,90 €

Tomes parus en VO : 24 (série en cours)



ARIA The Masterpiece vol. 6





C’est déjà la fin de l’été et, pour clôturer la saison, une grande fête est célébrée cette année : le bûcher d’adieux aux gondoles ! À cette occasion, Akari a acheté des kimonos pour elle et ses amies, ce qui ne manque pas de faire son petit effet. Mais le clou du spectacle est sans conteste l’embrasement des embarcations, beau et triste à la fois…



L’automne s’annonce quant à lui bien chargé, à commencer par une nouvelle mission pour l’apprentie d’ARIA ! En effet, Alicia lui a confié la conception d’une palina, autrement dit un poteau aux couleurs de l’entreprise qui servira à attacher leurs bateaux. La jeune fille arrivera-t-elle à relever le défi ?

Titre : ARIA The Masterpiece vol. 6

Autrice : Kozue AMANO

Parution : 18-02-2021

Format : 15 x 21 cm

Nombre de pages : 354

Prix de vente : 15 €

Tomes parus en VO : 7 (série terminée)

Le planning des sorties de manga des éditions Ki-oon se dévoile. Il y a du très bon ce mois-ci, avec La Guerre des mondes, City Hunter et Outsiders.