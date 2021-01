DEMON’S SOULS (Original Soundtrack) – DOUBLE VINYLE COULEUR – GATEFOLD SHUNSUKE KIDA Les équipes Milan Records/Sony Music Masterworks sont heureuses d’annoncer la sortie dans une superbe édition double vinyle couleur de la bande originale du jeu vidéo désormais culte DEMON’S SOULS. L’album réunira 21 compositions de SHUNSUKE KIDA pour le jeu, superbement mis en valeur par un artwork réalisé par l’illustrateur légendaire Ken Taylor. Dans sa quête de pouvoir, le 12e roi de Boletaria, le roi Allant, s'appropria les anciens arts de l'âme, réveillant ainsi un démon aussi vieux que le monde, l'Ancien. Une épaisse brume et des créatures cauchemardesques ayant soif d'âmes humaines envahirent la région suite au réveil de l'Ancien. Ceux dont l'âme avait été volée par les créatures devinrent fous à lier. Leur seul désir était désormais d'attaquer les quelques rescapés encore sains d'esprit. Boletaria est désormais coupée du monde extérieur. Les chevaliers qui osent s'aventurer dans cet épais brouillard dans l'espoir de délivrer la contrée de ce calvaire n'en ressortent jamais. Guerrier solitaire bravant la brume funeste, vous devez affronter les épreuves les plus insurmontables pour mériter le titre de Fléau des démons et replonger l'Ancien dans son sommeil éternel.

posted the 01/05/2021 at 11:47 AM by leblogdeshacka