Un début de date vient de tomber pour la Snyder Cut Justice League de Zack Snyder.La Justice League arrivera au mois de Mars sur HBOMAX, pour rappel, il s'agit de la version de Snyder et non de la merde de Joss Whedon.Cette Snyder Cut durera environ 4h

Like

Who likes this ?

posted the 12/17/2020 at 01:21 PM by leblogdeshacka