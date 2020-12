Après s'être écrasée sur un monde en perpétuel changement, Selene doit explorer les ruines d'une ancienne civilisation pour s'échapper. Abandonnée à elle-même, elle va devoir combattre de toutes ses forces pour survivre. Encore et encore, elle est vaincue, obligée de recommencer son périple à chaque fois qu'elle meurt.



Dans ce rogue-like implacable, vous découvrirez qu'à chaque changement de cycle, la planète se transforme, tout comme les objets à votre disposition. Chaque boucle offre de nouvelles combinaisons, vous obligeant à adopter à chaque fois une nouvelle stratégie pour les combats.



La sombre beauté d'un monde en perdition et rempli de surprises explosives prend vie autour de vous grâce à des effets visuels époustouflants. Vous passerez de combats intenses et palpitants à des moments d'introspection viscéraux dans des décors sombres et contrastés. Explorez, découvrez et combattez tout au long d'un périple impitoyable, où chacune de vos actions est nimbée de mystères.



Conçu pour offrir un maximum de rejouabilité, le monde procédural de Returnal vous invite à vous relever après chaque défaite, pour affronter de nouveaux défis en perpétuelle évolution à chaque renaissance.

La date de Returnal vient elle de leak avant les Game Awards ?Returnal est la prochaine grosse exclusivité que je surveille, le jeu à l'air tellement fou.Nous devons cette exclusivité à Housemarque, un studio Finlandais a qui l'on doit Stardust, Outland, Dead Nation et Matterfall entre autres.En attendant, Best Buy Canada annonce une date de sortie prévue pour le 19 Mars 2021.