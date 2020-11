Nous y sommes enfin après moult reports, le jeu Cyberpunk 2077 dévoile son poids et il faudra faire de la place dans sa console.Il nous demandera 72Go sur consoles et il sera disponible en pré-telechargement dès le 8 Décembre.Bon j'y jouerai en fin d'année avec ma connexion en carton !!!

posted the 11/29/2020 at 01:59 PM by leblogdeshacka