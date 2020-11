Le programme de Disney+ pour le mois de Décembre 2020 est disponible. Alors, après plusieurs mois sans grosse cartouche, Disney propose du lourd pour ce mois de Décembre. Avec le film live-action Mulan, Cars 3 et Souls. J'ai hâte de voir ce que va donner Disney+ dans un ou deux ans. Avec les séries et films Marvel (car je pense qu'il y aura des films Marvel directement prévu sur la plateforme), mais aussi tous les projets Star Wars, Disney+ risque de devenir incontournable. Mais pas encore, trop peu de contenu.

posted the 11/19/2020 at 01:19 PM by leblogdeshacka