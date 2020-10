En outre, pour la première fois, les joueurs pourront vivre World of Assassination en VR grâce à la compatibilité PlayStation VR. La compatibilité PlayStation VR permet de regarder ses cibles droit dans les yeux, de se fondre dans une foule affairée et d'entendre les conversations environnantes tout en interagissant avec des objets à l'aide de ses mains. Plus de 20 lieux de la trilogie World of Assassination sont compatibles VR dans HITMAN 3.





IO Interactive a également confirmé que les joueurs de HITMAN 3 pourraient passer des versions de génération actuelle aux versions next-gen sans frais supplémentaires

Square-Enix est fière d'annoncer qu'il distribuera le jeu Hitman 3 dans plus de 60 pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Australasie.Contrats Escalades DeluxeCostumes et objets DeluxeBande-son numérique* (accès Internet requis)Livre numérique “World of HITMAN” (accès Internet requis)Commentaire du réalisateur (Introduction à la mission)De plus, nous pourrons importer tous les niveaux de Hitman et Hitman 2 pour y jouer dans Hitman 3. Ce qui donne plus de 20 lieux de la trilogie.HITMAN 3 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC le même jour que sa sortie au format numérique, le 20 janvier 2021.