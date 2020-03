La PlayStation 5, ce sera donc 10,28 TFLOPs

Malheureusement dans cette industrie, les gens veulent entendre parler technique avant jeu (faut dire aussi qu'on n'a pas trop le choix à l'heure actuelle) et l'information que beaucoup attendaient est tombés via Eurogamer : la PlayStation 5, c'est un GPU de 10,28TF, soit sans commune mesure avec la PlayStation 4 (1,84TF) mais néanmoins inférieur aux 12TF de la Xbox Series X.- Argument massif de la console, le SSD (5,5Go/s) est sur le papier beaucoup plus performant que celui de la XSX.- Pas de rétrocompatibilité PS1/2/3 (hors PS Now évidemment dans certains cas). Uniquement la rétro PS4 mais pas à 100% au lancement. Besoin de faire dans le cas par cas : Sony a testé 100 des jeux les plus joués de la PS4 et la plupart fonctionne.Visuel via ResetEra :