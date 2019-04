Ca peut paraitre fou mais ce travail de recherche est juste dingue. j'ai pas pour habitude de donner du credit a toute les rumeur avant la sortie officiel d'une console mais je crois que digital foundry on atteind un niveau CSI ( NEW YORK )





regarder cette video si vous comprenez l'anglais





Pour les autres qui ne comprenne pas l'anglais, en gros. sony nous a donné des info sur le matos embarqué potentiellement dans la PS5 mais ne nous a pas donne de chiffre concret. On ne connait pas la vitesse, ni la memoire embarque dans la console... Mais en fait on peut quand meme le savoir....^^



un techos du nom de APISAK traque les nom de code de toutes les release high tech et donne quelque info avant leur sortie de ce que pourrait etre les nouvelles puces en production chez NVIDIA / AMD et peut etre encore d'autre.



Quoi qu'il en soit il nous donne les moyens de decodé les noms de code / produit AMD. Concretement vous pouvez faire le test chez vous et voir si ca concorde. mais la reponse est bien evidement oui ca concorde en regardant le code produit AMD on peut savoir concretement tout sur le GPU derriere.



A partant de ce principe, ils traquent depuis quelque temps deja les futur puce AMD et les mettant en comparaison avec la release des puces AMD pour la PS4 et PS4 pro et on voit que effectivement entre la release et le devellopement les puce GPU on evolué et leur nom aussi. Mais ils sembleraient fort probable que la prochaine puce Graphique de la PS5 ait ete identifié grace a ce procéder.



Les chiffres sont pour l'instant juste monstrueux. mais ils peuvent tres bien evolué encore pour s'ajuster au prix et au systeme de refroidissement etc... bref ce ne sont pas des spec arreter quoi.



voila j'espere que c'est clair meme pour les non anglophone