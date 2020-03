Je peux confirmer que cette vidéo de Cerny est dans les cartons depuis un moment. Ils avaient planifié ça pour la GDC. Et nous aurons bientôt la confirmation de ce que je disais tout du long -- ces deux machines sont extrémement puissante -- et peut-être que tout le monde ici arrêtera de me notifier dans toutes ces stupides rumeurs de consoles next-gen... Teraflops soyez damnés !

Je ne sais pas combien de téraflops (lol) possède la PS5 mais j'ai eu l'occasion d'avoir le ressentit de plusieurs technophiles.

L'un d'eux m'a dit que c'était "Le Hardware le plus excitant de ces 20 dernières années". Il sera fascinant de voir comment la PS5 fait face aux impressionnantes spécifications de la Xbox Series X.

Pour élaborer un peu, cette citation se référait à l'ensemble de la console, mais l'orateur a insisté sur le CPU (qui a longtemps été un goulot d'étranglement pour les consoles de jeux) et le SSD (qui est censé permettre certaines possibilités folles vis-à-vis des temps de chargement, des mondes ouverts, etc)

Jason Schreier: