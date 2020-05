Les versions physiques de Streets of Rage 4 de Merge se dévoilent.Just for Games devrait distribuer les éditions chez nous.La version classique contient :-Le jeu-Un jaquette réversible-Un poster-Un porte-clés-Un ArtbookLa version collector, contiendra:-Le jeu-Une jaquette réversible-Un set de 5 pin's aux visuels des personnages principaux du jeu-Un porte-clés-Un poster-Un certificat d'authenticité-L'OST-Un bandana BleuVersion physique disponible sur One, PS4 et SwitchLien affilié