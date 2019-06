Voici une Information autour de Microsoft :Alors qu'il ne reste que quelques jours avant le lancement officiel de l'E3 2019, de plus en plus d'éditeurs continuent de dire ce qu'ils devront partager à Los Angeles. À compter de cet après-midi, Microsoft a publié un nouveau teaser plutôt intéressant, qui pourrait indiquer ce à quoi nous devrions nous attendre ce week-end.Dans un bref nouveau tweet partagé sur le compte officiel Xbox sur Twitter, il a été divulgué que "quelque chose de nouveau" serait présenté lors de la réunion de Microsoft sur l'E3 ce dimanche 9 juin. "Nous avons invité quelque chose de nouveau pour la conférence Xbox à l'E3 cette année", indique le tweet.Bien entendu, l’estimation la plus simple de ce que cela pourrait faire référence est celle de la révélation de la Xbox de nouvelle génération. Depuis des mois, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Microsoft choisirait de dévoiler à la fois la Lockhart et l'Anaconda, les noms de code de ses deux nouvelles plates-formes Xbox, ce mois-ci au cours de l'E3 2019. Ce tweet ne le confirme pas vraiment, mais il ajoute une quantité considérable de crédit à la rumeur.La seule autre chose à laquelle que cela pourrait faire référence est quelque chose impliquant Nintendo. Microsoft et Nintendo ont collaboré assez souvent au cours de l’année écoulée et des rumeurs selon lesquelles nous l’avons déjà entendu dire allaient encore plus loin. Peut-être que la «nouvelle» chose en question dans ce tweet signifie simplement qu'il sera nouveau pour la conférence de Microsoft. Jusqu’à présent, Nintendo et la Nintendo Switch n’avaient pas été vus lors de la projection de Microsoft, mais 2019 changera peut-être cela.Quoiqu'il en soit, ce tweet sème le doute, nous le saurons certainement dans quatre jours. La conférence de presse de la Xbox E3 2019 aura lieu le dimanche 9 juin...Source : https://www.dualshockers.com/microsoft-something-new-e3-2019