Voici des Informations concernant le jeu Death Standing :Hideo Kojima précise que le titre n'est pas un jeu d'infiltration. C'est un tout nouveau jeu d'action avec le concept de connexion (Stand). Il l'appelle Social Strand System, ou simplement Strand Game. De plus, le site officiel nous dévoile quelques détails :- Relever des défis uniques : Armez-vous et visez une variété d'objectifs dans votre mission de réunir un pays brisé tout en gardant le poids de votre cargaison lorsque vous voyagez. Protégez vos fournitures contre les bandits sauvages et protégez-vous des terribles choses sur la plage… ou faites face à ceux qui dépendent de vous.- Explorer le monde : Le moteur Decima rend un paysage hyperréaliste complètement transformé par Death Stranding. Des obstacles incontournables bloquent votre chemin et vous obligent à trouver différents itinéraires, tandis que des éléments surnaturels modifient l'état physique de votre environnement.- La mort n'est pas la fin : Il n’y a pas de «Game Over» traditionnel dans Death Stranding. Perdez votre vie au combat et vous vous retrouverez dans un royaume renversé, à la recherche d’un moyen de revenir aux vivants. Choisissez vos méthodes de combat avec soin, car tuer votre ennemi n’est presque jamais la solution - et chaque mort a une conséquence.- Aider d'autres joueurs : Aidez les autres voyageurs sans jamais croiser leurs chemins via un gameplay en ligne asynchrone. Envoyez des fournitures, partagez des abris sûrs et marchez sur les traces d'anciens voyageurs pour réunir la civilisation.Place ensuite aux Images :Pour rappel, le jeu sortira le 8 novembre prochain...Source : https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1133981072524361728