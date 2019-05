Voici une Information concernant le Studio Retro Studios :Nintendo of America a publié une offre d'emploi. ils recherchent pour Retro Studios un Testeur de produit. Ceci implique que le jeu est normalement en phase terminale de développement. Réponse peut-être enfin à l'E3 2019...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-e3-2019-plans-detailed-nintendo-direct-on-tuesday-6-11-9am-pt-treehouse-live-and-tournaments.115986/page-66

posted the 05/27/2019 at 12:33 PM by link49