Voici une Information autour des jeux Pokemon Sword & Shield :Uniqlo et The Pokemon Company ont organisé un concours pour concevoir un t-shirt Pokemon. À la lumière de l'annonce du gagnant, une nouvelle fonctionnalité a été annoncée pour Pokemon Sword & Shield. Le t-shirt gagnant, qui met en vedette Gyarados et Magikarp, deviendra un vêtement personnalisé dans le jeu. En théorie, cela signifie que la personnalisation du Dresseur sera de retour. Les deux images peuvent être comparées à celles dévoilées lors de l’annonce du titre :Cela permet de voir qu’ils ont changé beaucoup de choses : modification de l'ombrage, des lumières, même de la position de certains objets, etc. et améliorer l’ensemble :Pour rappel, les jeux sortiront en fin d’année…Source : https://www.resetera.com/threads/pok%C3%A9mon-sword-and-shield-announced-coming-late-2019.102259/page-285