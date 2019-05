Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo met en place un service de bons pour deux jeux. Ils coûtent 99 euros les deux et permettent de les échanger contre deux jeux, ce qui permet de réaliser une économie de 40.98 euros pour deux jeux affiché à 69.99 euros sur l’eShop. Cette offre n’est disponible que pour ceux ayant souscrits au Nintendo Switch Online. Cela marche également pour les jeux à venir : https://ec.nintendo.com/FR/fr/pretickets/70020000000081 Concrètement, Astral Chain et Super Mario Maker 2 vous reviennent à 99 euros les deux…Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-announces-nintendo-switch-game-vouchers-buy-2-full-price-games-for-99-99-exclusive-for-nso-users.117190

posted the 05/16/2019 at 12:12 PM by link49