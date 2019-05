Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Red Dead Redemption 2 finira peut-être par arriver sur PC, mais ils n’ont annoncé aucun projet à ce jour. Il y a eu déjà des rumeurs et il y a maintenant une preuve supplémentaire.Cette preuve se trouve sur un profil LinkedIn de deux anciens employés de Rockstar ayant répertorié Red Dead Redemption 2 sur Ps4, Xbox One et PC :Le premier Red Dead Redemption n'est jamais sur PC, mais la suite se déroule avant les événements du premier. Reste à savoir quand Rockstar l’annoncera officiellement...Source : https://gearnuke.com/red-dead-redemption-2-pc-version-listing-discovered-on-linkedin-profile

posted the 05/13/2019 at 06:49 AM by link49