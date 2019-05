Voici une Information concernant le jeu Persona 5:L’interview de Famitsu mettra en vedette le producteur de Persona 5 R, Kazuhisa Wada, le réalisateur Daiki Itoh et le concepteur de personnages Shigenori Soejima, révélant de nouvelles informations. Kazuhisa Wada a repris le rôle de superviser de la Saga, Katsura Hoshino travaillant maintenant sur les projets de Studio Zero. Daiki Itoh avait précédemment dirigé le jeu Persona 4 Golden sur PsVita.Étant donné que Persona 4 Golden est littéralement le meilleur jeu de la série et qu'il a amélioré le jeu de base de manière exceptionnelle, cela peut inaugurer que du bon pour Persona 5 Royal...Source : https://www.resetera.com/threads/persona-5-royal%E2%80%99s-development-is-helmed-by-persona-4-golden%E2%80%99s-director.115598