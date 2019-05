Voici une Information autour de la Ps5 :Alors que Sony commence enfin à parler de la PlayStation 5 à titre officiel, AMD a abordé le sujet, évoquant son partenariat avec le détenteur du format et la "sauce spéciale" qui l’alimente. En effet, s’adressant à Jim Cramer, Lisa Su, PDG d'AMD, a déclaré à quel point la société était fière de faire partie du groupe PS5, sans toutefois donner des précisions sur la console de nouvelle génération :« Nous sommes très honorés et fiers de faire partie de la prochaine génération de PlayStation de Sony. Cela a été un partenariat à très long terme avec eux. Nous aimons les jeux. Nous pensons que le jeu est un très bon marché avec une bonne croissance. Ce que nous avons fait avec Sony, c’est vraiment quelque chose en symbiose avec leur application, leur sauce spéciale. C'est un grand honneur pour nous. Nous sommes vraiment ravis de ce que la prochaine génération de PlayStation va faire. Et heureux d'en faire partie. »Le mois dernier, Sony a confirmé que la PS5 ne serait pas disponible avant avril 2020. Par conséquent, s'elle est disponible l'année prochaine, il est probable qu’elle sorte en novembre...Source : https://www.videogamer.com/news/ps5-is-packing-some-special-sauce-says-amd-boss