Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Un petit comparatif est visionnable ici :Days Gone a été présenté pour la première fois à l'E3 2016 avec une démo très impressionnante dévoilant la Horde des Freakers. C'était la première fois à l'époque où nous avions vu des ennemis aussi rapides dans un monde ouvert. La démo de l'E3 2016 était une mission qui semble avoir été supprimée du jeu final et, par conséquent, de nombreux moments et scènes cinématiques ne sont plus disponibles dans le jeu final. Ce qui est encore disponible, c'est la Horde de Freakers qui résiste étonnamment bien, même maintenant.Le YouTuber GagatunFeed a fait une comparaison vidéo de la version E3 2016 et de la version commerciale de Days Gone. Il souligne la différence entre les mécanismes de jeu, qui se résument principalement aux rencontres scriptées, aux cinématiques et aux environnements. Ce n'est pas censé être une comparaison pour les visuels mais plutôt montrer si l'impressionnant mécanisme de la Horde est intact, et c'est effectivement le cas ici.Les visuels de Days Gone ont été améliorés dans le dernier jeu également. À l’heure actuelle, il est très impressionnant la façon dont Bend Studio a pu maintenir cette impressionnante Horde dans un jeu totalement ouvert, lui permettant de maintenir les performances de la Ps4 en dépit de ses centaines de Freakers...Source : https://gearnuke.com/days-gone-e3-2016-mission-vs-e3-2019-gameplay-comparison-surprisingly-holds-up-well