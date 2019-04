Voici une Information concernant les jeux Days Gone et The Last of US : Part II :On commence par la couverture du Vidéo Gamer Magazine qui montre que selon eux, le jeu The Last of US : Part II sortira bien cette année, et sera par la même occasion un chef d'oeuvre. On passe ensuite au Jeux Vidéo Magazine qui a testé le jeu Days Gone :Pour se donner un ordre d'idée :Days Gone les a donc séduit...Source : https://twitter.com/VideoGamerMag/status/1121812674994692097